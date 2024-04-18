Эксперты предсказали «революцию зарплат» и конец дешевого труда в России

Специалисты традиционно отмечают, что широкое внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект, будет оказывать неоднозначное влияние на рынок труда. С одной стороны, производительность труда может вырасти в разы, с другой стороны, часть рабочих мест будет потеряна. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсаридес предупреждал, что работники, занятые в определенных сферах ИТ, рискуют собственными руками посеять «семена саморазрушения», продвигая искусственный интеллект, который в конечном итоге займет их же рабочие места. В долгосрочной перспективе управленческие, творческие и эмпатические навыки, включая коммуникацию, обслуживание клиентов и здравоохранение, вероятно, останутся востребованными, поскольку их в меньшей степени заменяют технологии, говорил он. В большинстве сценариев искусственный интеллект скорее всего приведет к росту экономического неравенства в мире, может спровоцировать социальную напряженность, предупреждала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.