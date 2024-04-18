Эксперт объяснил, как теперь россияне измеряют свой доход

«Соответственно, свой заработок люди измеряют уже не в зарплатах, а в совокупности доходов. Например, кассир с зарплатой 50 тысяч рублей в месяц, который подрабатывает комплектовщиком несколько раз в неделю, говоря о том, сколько получает, называет не зарплату, а общую сумму заработка в районе 70−80 тысяч рублей в месяц», — отметил Кумпель.