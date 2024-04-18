Экономист дал совет вложившимся в юань россиянам

«Не раньше, чем летом, вообще, приступят к ее снижению, и ее будут снижать по процентному пункту в месяц, так что еще до конца лета как минимум мы можем жить с достаточно высокими ставками по вкладам. Тем более сейчас краткосрочные вклады дают возможность получения относительно высоких процентов, так что вы не теряете контроль над своими деньгами. Если вы увидите, что ставки снижаются, вы буквально спустя три месяца можете эти деньги забрать и конвертировать в доллары или юани или рассмотреть другие инструменты», — поделился собеседник «Ленты.ру».