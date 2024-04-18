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Дойдёт до заправок. Эксперты допустили снижение цен на бензин на АЗС в РФ

Снижение цен на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже может постепенно отразится и на стоимости топлива на автозаправочных станциях, прокомментировал aif.ru доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Роман Данилов. По словам эксперта, это станет возможным при соблюдении ряда условий.

Источник: Reuters

«Данное снижение цен на бирже постепенно отразится и на стелах на заправках. Маловероятно, что мы будем наблюдать дальнейшее снижение цен, так как начинается период отпусков и период плановых ремонтов НПЗ, и спрос будет расти. Но, при выходе НПЗ на полные мощности, стабильности в налоговом регулировании и сохранении запрета на экспорт, можно увидеть снижение цен на бензин», — сказал Данилов.

Эксперт уточнил, что снижение цен на бирже произошло под влиянием нескольких факторов. В частности, в России действует запрет на экспорт бензина, за исключением стран Евразийского экономического союза, куда бензин вывозится строго в рамках индикативных балансов. Также действуют увеличенные нормативы продажи бензина на бирже — 15%.

«Кроме того, по-прежнему действует так называемый механизм демпфера, когда крупные компании-производители бензина получают выплаты из бюджета. А если цена на бензин на бирже выше более чем на 10% условного значения средней оптовой цены реализации автомобильного бензина АИ-92, то выплаты по демпферу равны нулю. Поэтому высокие цены на бензин не очень выгодны компаниям. В то время, как в марте выплаты по демпферу составили 164 млрд руб.», — пояснил Данилов.

Прямой корреляции между стоимостью бензина на бирже и на заправках, как правило, не наблюдается, отметил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперт напомнил, что в разгар топливного кризиса в прошлом году цены на бирже были существенно выше сегодняшних, однако на АЗС бензин не дорожал такими темпами.

«Когда же на бирже бензин стал дешеветь, на заправках снижения цен не произошло. То есть мы не видим прямой корреляции. При этом в ближайшее время, вероятно, мы будем видеть некий повышательный тренд на бирже, потому что начинается автомобильный сезон. С началом праздников и сезона отпусков будет расти спрос на бензин, а с началом посевных работ на дизельное топливо. Поэтому стоит ожидать прироста цен на бирже, но на АЗС пропорционального подорожания не будет», — сказал Юшков.

Ранее сообщалось, что объемы производства бензина на российских нефтеперерабатывающих заводах восстановлены после двухнедельного снижения. Так, сначала производство бензина упало с 838,9 тыс. тонн (по данным на неделю с 4 по 10 марта) до 815,3 тыс. (по данным на период с 11 по 17 марта), а затем — до 754,6 тыс. тонн (на период с 18 по 24 марта). Затем началось медленное восстановление. В итоге производство бензина выросло до 845,9 тыс. тонн (по данным на неделю 8 по 14 апреля).