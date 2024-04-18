Дойдёт до заправок. Эксперты допустили снижение цен на бензин на АЗС в РФ

«Когда же на бирже бензин стал дешеветь, на заправках снижения цен не произошло. То есть мы не видим прямой корреляции. При этом в ближайшее время, вероятно, мы будем видеть некий повышательный тренд на бирже, потому что начинается автомобильный сезон. С началом праздников и сезона отпусков будет расти спрос на бензин, а с началом посевных работ на дизельное топливо. Поэтому стоит ожидать прироста цен на бирже, но на АЗС пропорционального подорожания не будет», — сказал Юшков.