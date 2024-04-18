Дойдёт до заправок. Эксперты допустили снижение цен на бензин на АЗС в РФ

«Данное снижение цен на бирже постепенно отразится и на стелах на заправках. Маловероятно, что мы будем наблюдать дальнейшее снижение цен, так как начинается период отпусков и период плановых ремонтов НПЗ, и спрос будет расти. Но, при выходе НПЗ на полные мощности, стабильности в налоговом регулировании и сохранении запрета на экспорт, можно увидеть снижение цен на бензин», — сказал Данилов.
Эксперт уточнил, что снижение цен на бирже произошло под влиянием нескольких факторов. В частности, в России действует запрет на экспорт бензина, за исключением стран Евразийского экономического союза, куда бензин вывозится строго в рамках индикативных балансов. Также действуют увеличенные нормативы продажи бензина на бирже — 15%.
«Кроме того, по-прежнему действует так называемый механизм демпфера, когда крупные компании-производители бензина получают выплаты из бюджета. А если цена на бензин на бирже выше более чем на 10% условного значения средней оптовой цены реализации автомобильного бензина АИ-92, то выплаты по демпферу равны нулю. Поэтому высокие цены на бензин не очень выгодны компаниям. В то время, как в марте выплаты по демпферу составили 164 млрд руб.», — пояснил Данилов.
«Когда же на бирже бензин стал дешеветь, на заправках снижения цен не произошло. То есть мы не видим прямой корреляции. При этом в ближайшее время, вероятно, мы будем видеть некий повышательный тренд на бирже, потому что начинается автомобильный сезон. С началом праздников и сезона отпусков будет расти спрос на бензин, а с началом посевных работ на дизельное топливо. Поэтому стоит ожидать прироста цен на бирже, но на АЗС пропорционального подорожания не будет», — сказал Юшков.
Ранее сообщалось, что объемы производства бензина на российских нефтеперерабатывающих заводах восстановлены после двухнедельного снижения. Так, сначала производство бензина упало с 838,9 тыс. тонн (по данным на неделю с 4 по 10 марта) до 815,3 тыс. (по данным на период с 11 по 17 марта), а затем — до 754,6 тыс. тонн (на период с 18 по 24 марта). Затем началось медленное восстановление. В итоге производство бензина выросло до 845,9 тыс. тонн (по данным на неделю 8 по 14 апреля).