Доля юаня в расчетах через SWIFT стала рекордной

Несмотря на рост доли юаня, в структуре глобальных международных расчетов он все еще остается на четвертом месте. Лидерство сохраняет доллар с результатом 47,37 процента, при этом в торговых расчетах на американскую валюту приходится 84,13 процента. Второе место занимает евро с долей 21,93 и 5,89 процента соответственно. На третьей строчке — британский фунт стерлингов, в этой валюте проходят 6,57 процента глобальных международных расчетов.