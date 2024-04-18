Цена нефти Brent впервые с начала апреля упала ниже $87 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 0,71%, опустившись до $86,67 за баррель по состоянию на 10:36 мск. Нефть этого сорта стоит дешевле $87 за баррель впервые c 1 апреля 2024 года.
Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 0,76%, до $82,06 за баррель.
Давление на котировки оказывает новость о существенном росте запасов нефти в США. По данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 2,7 млн баррелей, до 460 млн. Это самый высокий уровень запасов с июня 2023 года, отмечает Bloomberg.
Нефть также дешевеет в отсутствие новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Ранее рынок закладывал в цены риски обострения ситуации, что выразилось в значительной геополитической премии. Однако сейчас котировки Brent вернулись к уровням до удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, произошедшего 1 апреля, отмечает основатель аналитической компании по рынку нефти Vanda Insights Вандана Хари.
Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов среди потенциальных рисков для нефтяных цен также назвал возможное снижение спроса на фоне сохраняющейся высокой ставки в США, а также сдвига перспектив ее снижения. Жесткая денежно-кредитная политика негативно влияет на американскую экономику и спрос на нефть.
«Мы осторожно смотрим на перспективы цен на нефть на текущих уровнях. Многое будет зависеть от того, насколько строго члены ОПЕК+ будут выполнять сокращения по добыче во втором квартале 2024 года», — считают аналитики канала «Мои Инвестиции».
По мнению аналитиков Citi, в текущих ценах на нефть не учтено потенциальное продолжение прямого конфликта между Ираном и Израилем. При реализации такого сценария, по оценкам банка, цены на нефть могут вырасти выше $100 за баррель. Базовый сценарий Citi также предполагает, что напряженность на Ближнем Востоке останется чрезвычайно высокой, что поддержит цены на сырье.
В Bank of America допустили возможность возобновления роста цен на нефть в случае серьезного обострения конфликта на Ближнем Востоке. Если между Израилем и Ираном начнется многомесячная война, это приведет к сбоям поставок иранской нефти. В этом случае цены могут взлететь на $30−40 за баррель. При таком сценарии во втором квартале 2024 года стоимость барреля Brent может достигнуть $130 за баррель, а цена WTI может подскочить до отметки $123 за баррель.
По прогнозам банка, в случае начала полномасштабной войны добыча в Иране может сократиться на 1,5 млн баррелей в сутки. После этого страны ОПЕК+, вероятно, начнут поставлять больше нефти на рынок, но это приведет к сокращению свободных мощностей альянса. В итоге в 2025 году цена Brent будет находиться на уровне $100 за баррель, а цена WTI — $93 за баррель, полагают в Bank of America.
В банке Societe Generale считают, что геополитический риск, вероятно, станет неотъемлемой частью рынка нефти в обозримом будущем. «Мы по-прежнему рассматриваем возможность прямых военных действий между США и Ираном как возможный риск, их вероятность увеличилась с 5% до 15%, а цены на нефть при таком сценарии легко подскочат выше $140 за баррель», — заявили в Societe Generale.