Цена нефти Brent впервые с начала апреля упала ниже $87 за баррель

В Bank of America допустили возможность возобновления роста цен на нефть в случае серьезного обострения конфликта на Ближнем Востоке. Если между Израилем и Ираном начнется многомесячная война, это приведет к сбоям поставок иранской нефти. В этом случае цены могут взлететь на $30−40 за баррель. При таком сценарии во втором квартале 2024 года стоимость барреля Brent может достигнуть $130 за баррель, а цена WTI может подскочить до отметки $123 за баррель.