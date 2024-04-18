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ЦБ раскрыл данные по обороту наличных в прошлом году

Наличный денежный оборот в 2023 году составил 123,8 триллиона рублей, сообщил Банк России в четверг, 18 апреля.

Источник: РИА "Новости"


В прошлом году в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 триллиона наличных рублей, было выдано 63,4 триллиона наличных рублей.

«Основной объем поступлений наличных денег пришелся на торговлю — 6,8 триллиона рублей, что на 1,8% больше, чем год назад». — отмечается в сообщении.

Приток наличных на банковские счета физических лиц увеличился на 29% и составил 9,5 триллиона рублей. В тот же период было выдано 11,7 триллиона рублей, что также превышает на 29% показатель предыдущего года.

По кредитным операциям поступления и выдачи наличных увеличились на 12 и 48% соответственно и составили по 1,1 триллиона рублей.

Лидеры по наличному денежному обороту оказались Москва и Московская область (27 и 8,4 триллиона рублей), Санкт-Петербург (7,9 триллиона рублей) и Краснодарский край (5,8 триллиона рублей).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»