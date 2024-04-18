Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ настоял на прежних сроках перехода банков и госкомпаний на российский софт

Сроки для перехода банков и госкомпаний на российское программное обеспечение установлены законодательно и не подлежат изменению, заявили «РГ» в Банке России (ЦБ).

Источник: Российская газета

Регулятор напомнил, что ранее каждая организация разработала для себя индивидуальный план перехода на отечественные решения. И сроки, обозначенные в планах, соответствуют законодательно установленным.

Кроме того, подчеркнули в ЦБ, для реализации системного подхода государства к обеспечению технологического суверенитета в критичных отраслях экономики созданы отраслевые комитеты.

Так, при Банке России с участием представителей организаций кредитно-финансовой сферы, органов исполнительной власти, профильных ассоциаций был создан отраслевой комитет «Финансы».

В его составе есть коллегиальный совещательный орган с представителями кредитно-финансовой сферы — индустриальный центр компетенций «Финансы» (ИЦК). Он предоставляет возможность участникам рынка объединить свой опыт, знания и усилия, которые они прилагают для осуществления перехода на использование отечественного оборудования.

«Вопросы, требующие консолидации усилий, мы решаем совместно с отраслью, в том числе с участием ИЦК», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ также подчеркнули, что намерены следить за переходом финансовых организаций на отечественное программное обеспечение и оборудование.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские банки в лице Ассоциации банков России просят продлить сроки перехода на отечественное программное обеспечение по той причине, что российские разработчики не успевают создать необходимые программные продукты.