ЦБ настоял на прежних сроках перехода банков и госкомпаний на российский софт

В его составе есть коллегиальный совещательный орган с представителями кредитно-финансовой сферы — индустриальный центр компетенций «Финансы» (ИЦК). Он предоставляет возможность участникам рынка объединить свой опыт, знания и усилия, которые они прилагают для осуществления перехода на использование отечественного оборудования.