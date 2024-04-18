ЦБ хочет разрешить в экспериментальном режиме видеоидентификацию клиентов банков

По словам Поляковой, функция видеоидентификации в том числе обеспечивает дополнительную защиту от мошенников, так как банк может убедиться в том, что банковской картой пользуется именно ее владелец. «Мы полагаем, что при должном качестве изображения с камеры банкомата и его обработки система удаленной идентификации позволила бы не только выявлять случаи использования банковской картой посторонним лицом, но и предотвращать возможности снятия [мошенниками] денежных средств из банкомата», — пояснила она.