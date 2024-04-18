ЦБ хочет разрешить в экспериментальном режиме видеоидентификацию клиентов банков

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Банк России в 2024 году хочет запустить в рамках экспериментального правового режима видеоидентификацию клиентов банков. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Полякова на конференции Data Fusion 2024.
«Возможность использовать видеоидентификацию дается банку, чтобы сверить персональные данные с тем, кто находится у тебя на экране. Что же делает регулятор, чтобы дать возможность использования видеоидентификации? У нас практически уже готово изменение в 115-й закон, буквально вчера обсуждали с Росфинмониторингом. Планируем в этом году запустить в рамках экспериментального правового режима возможность использования видеоидентификации», — сказала она.
По словам Поляковой, функция видеоидентификации в том числе обеспечивает дополнительную защиту от мошенников, так как банк может убедиться в том, что банковской картой пользуется именно ее владелец. «Мы полагаем, что при должном качестве изображения с камеры банкомата и его обработки система удаленной идентификации позволила бы не только выявлять случаи использования банковской картой посторонним лицом, но и предотвращать возможности снятия [мошенниками] денежных средств из банкомата», — пояснила она.