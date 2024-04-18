Binance получила полную криптовалютную лицензию VASP в Дубае

Binance Holdings получила полную криптовалютную лицензию в Дубае после того, как соучредитель Чангпенг «CZ» Чжао отказался от права голоса в местной организации, пишет Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с этим вопросом. Получение разрешение Virtual Asset Service Provider (VASP) в ОАЭ, подтвердил главный исполнительный директор Ричард Тенг в ходе интервью Bloomberg Television.
Binance FZE (подразделение холдинга в Дубае) владеет лицензиями Operational MVP на брокерско-дилерские и биржевые услуги с середины 2023 года, следует из реестра Управления по регулированию виртуальных активов (VARA). Операционный MVP — это промежуточный этап перед получением полной лицензии VASP. Заветная лицензия дает право на осуществление разных операций с виртуальными активами, включая обмен виртуальных и фиатных валют, хранение и управление криптовалютами, а также предложение услуг, связанных с initial coin offering (ICO, является продажей инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной генерацией).
VARA для выдачи VASP-лицензии требовала от Binance, чтобы Чжао отдал права голоса в дубайской Binance FZE, уточнили источники. По их данным, чиновники хотели убедиться, что Дубай не отступит от соглашения, достигнутого Binance с властями США, по которому Чжао был вынужден отказаться от должности генерального директора. В ноябре Binance подписала соглашение о выплате штрафа в размере $4,3 млрд. Чжао был вынужден уйти с поста генерального директора в рамках этой сделки, и ожидается, что в апреле ему вынесут приговор после признания вины о неспособности обеспечить достаточно эффективные меры по борьбе с отмыванием денег на площадке.
Миллиардер при этом остается конечным бенефициарным владельцем материнской компании Binance FZE, базирующейся в Абу-Даби, уточнили источники агентства. Ричард Тенг, занявший пост генерального директора после ухода Чжао, пообещал улучшить соблюдение законодательства и отношения с регулирующими органами по всему миру. Он заявил, что компания, у которой нет официальной штаб-квартиры, ведет переговоры с несколькими юрисдикциями, которые могли бы стать глобальной базой, не раскрыв подробностей.
Криптобиржи OKX и Crypto.com уже получили статус VASP, который позволяет им обслуживать более широкий круг клиентов в эмирате. Операционный MVP позволяет Binance обслуживать институциональных и квалифицированных инвесторов, а лицензия VASP открывает двери и для розничной торговли криптовалютой.
В декабре 2023 года, люди, знакомые с ходом обсуждения экстрадиции Чжао в США, рассказали на условиях анонимности, что «власти ОАЭ не сыграли никакой роли в решении Чжао добровольно прилететь в США и сдаться властям». Кроме того, к середине ноября 2023 года VARA Дубая дало Binance понять, что не выдаст бирже полную лицензию на деятельность в ближайшее время из-за «пятна» на финансовой репутации.