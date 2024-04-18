Binance получила полную криптовалютную лицензию VASP в Дубае

VARA для выдачи VASP-лицензии требовала от Binance, чтобы Чжао отдал права голоса в дубайской Binance FZE, уточнили источники. По их данным, чиновники хотели убедиться, что Дубай не отступит от соглашения, достигнутого Binance с властями США, по которому Чжао был вынужден отказаться от должности генерального директора. В ноябре Binance подписала соглашение о выплате штрафа в размере $4,3 млрд. Чжао был вынужден уйти с поста генерального директора в рамках этой сделки, и ожидается, что в апреле ему вынесут приговор после признания вины о неспособности обеспечить достаточно эффективные меры по борьбе с отмыванием денег на площадке.