Банки выдали в начале года рекордное число автокредитов

При этом в начале текущего года на увеличение объемов выдачи автокредитов влиял прежде всего рост продаж новых автомобилей, массовые поставки которых возобновились с весны прошлого года. Кроме того, этому способствовало изменение с 1 апреля порядка начисления утилизационного сбора и всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые старались сократить затоваренность собственных складов, добавил эксперт.