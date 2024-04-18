Австралийская Tigers Realm Coal продает свой бизнес в России за $49 млн

TIG работает на Чукотке с 2012 года и с 2016 года добывает и отгружает в страны АТР энергетический и коксующийся уголь с месторождения «Фандюшкинское поле». По итогам прошлого года добыча составила 1,6 млн т, чистая прибыль — 2,6 млрд руб.