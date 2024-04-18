Австралийская Tigers Realm Coal продает свой бизнес в России за $49 млн

Главным активом ТIG является добывающая компания «Берингпромуголь», также в сделке задействованы управляющая компания «Берингугольинвест» и занимающаяся геологоразведкой Северо-Тихоокеанская угольная компания.
В сообщении ТIG указано, что покупателем чукотских угольных активов за $49 млн будет «АПМ-Инвест» российского предпринимателя Марка Бузука. Сделка должна получить одобрение акционеров Tigers Realm Coal, а также Федеральной антимонопольной службы и президента России. Средства должны быть выплачены в полном объеме в течение 30 дней после даты закрытия сделки.
TIG работает на Чукотке с 2012 года и с 2016 года добывает и отгружает в страны АТР энергетический и коксующийся уголь с месторождения «Фандюшкинское поле». По итогам прошлого года добыча составила 1,6 млн т, чистая прибыль — 2,6 млрд руб.