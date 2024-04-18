AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета

Препарат «Форсига» уже неоднократно становился предметом разбирательств. Патент на него должен был закончиться в 2023 году, к чему активно готовились и российские, и зарубежные компании — сейчас в госреестре лекарственных средств зарегистрировано десять аналогов дапаглифлозина. Однако AstraZeneca продлила защиту лекарства до 2028 года и благодаря этому пресекала все попытки вывода аналогов в оборот. Так, в 2023 году возражение в Палату по патентным спорам на продление защиты «Форсиги» подавала российская фармкомпания «Северная Звезда», писало отраслевое издание «Фармацевтический вестник». Затем аналогичным образом поступил словенский производитель дженериков KRKA, но сначала палата не удовлетворила возражения компании. Тогда KRKA оспорила это решение в Суде по интеллектуальным правам, президиум которого в октябре 2023 года постановил палате повторно рассмотреть возражения словенского производителя. Соответствующее заседание Палаты по патентным спорам назначено на 19 апреля.