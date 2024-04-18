Акции разработчика ПО из Франции Planisware выросли на треть после IPO в Париже

IPO Planisware говорит о возвращении крупных технологических размещений в Европе, отмечает Bloomberg. К тому же, пишет агентство, оно указывает на возрождение европейских IPO, и Парижская фондовая биржа, как и другие в Европе, боролась за привлечение на свою площадку технологических и медиакомпаний. Последним значимым листингом в секторе стал выход на биржу в Милане итальянского разработчика в сфере полупроводников Technoprobe в 2022 году: в ходе IPO он привлек более $800 млн.