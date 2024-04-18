Акции разработчика ПО из Франции Planisware выросли на треть после IPO в Париже

Акции французского разработчика программного обеспечения Planisware подскочили на 33% на дебютных торгах в Париже после IPO, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. Франция, крупнейший фондовый рынок Европы, присоединилась к восстановлению европейского рынка IPO после двух лет затишья на нем, отмечает агентство.
Цена IPO Planisware составила €16, компания в ходе размещения привлекла €278 млн, пишет Bloomberg. Капитализация компании составила €1,1 млрд. На открытии торгов в Париже 18 апреля акции Planisware стоили €21,01, на максимуме их стоимость возросла до €21,26. На 15:37 мск бумаги торговались по €20,02.
IPO Planisware говорит о возвращении крупных технологических размещений в Европе, отмечает Bloomberg. К тому же, пишет агентство, оно указывает на возрождение европейских IPO, и Парижская фондовая биржа, как и другие в Европе, боролась за привлечение на свою площадку технологических и медиакомпаний. Последним значимым листингом в секторе стал выход на биржу в Милане итальянского разработчика в сфере полупроводников Technoprobe в 2022 году: в ходе IPO он привлек более $800 млн.
IPO Planisware предполагало размещение 15,1 млн акций, которые принадлежали Olhada (холдинговая компания соучредителя и председателя Planisware Пьера Демонсана), частному инвестору и некоторым бывшим сотрудникам и менеджерам, пишет MarketWatch. €100 млн в IPO Planisware вложили институциональные инвесторы: CDC Tech Premium, DNCA Finance, Invesco Asset Management и T. Rowe Price International. Совместно им принадлежит 21,74% акций Planisware, указывает MarketWatch. Основатели Planisware сохранят контрольный пакет акций.
В начале 2024 года европейский рынок IPO показал лучшие результаты со времен пандемии коронавируса, писала Financial Times. По данным London Stock Exchange Group, которой принадлежит Лондонская фондовая биржа, в январе-феврале IPO в Европе привлекли $3,2 млрд, что вдвое больше, чем за тот же период 2023 года. Аналитики отмечали, что сейчас в Европе наблюдается низкая волатильность, рынки достаточно оживлены, инфляция кажется контролируемой, а инвесторы ждут снижения ставок Европейским центробанком в июне.
В начале апреля Bank of America отмечал, что европейские IPO технологических компаний за два года были не столь популярны, как компании в США, писал Bloomberg. В Соединенных Штатах в марте разработчик в сфере искусственного интеллекта Astera Labs привлек $713 млн, соцсеть Reddit — $748 млн. Заявку на IPO также подал стартап в сфере облачной безопасности Rubrik, в который инвестировала Microsoft.