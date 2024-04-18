Акции «Мосгорломбарда» снизились после рекомендации дивидендов

Акции МГКЛ ускорили падение после рекомендации совета директоров по дивидендам. По состоянию на 13:43 мск котировки снизились на 5,69%, до отметки ₽3,0175, свидетельствуют данные Мосбиржи. К 14:18 мск падение замедлилось до 4,22%, акции торговались на уровне ₽3,0645.
Совет директоров МГКЛ, которая является материнской структурой группы «Мосгорломбард», рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽0,08 на каждую привилегированную и обыкновенную акцию. Дивидендная доходность по текущей цене акций составляет около 2,6%.
Последний день для покупки акций под дивиденды — 3 июня.
Дивидендной политикой компании была предусмотрена выплата дивидендов в текущем году в размере 25% чистой прибыли.
«Увеличение размера выплаты до 38,7% связано с тем, что в настоящий момент привилегированные акции не конвертировались, и, чтобы соблюсти права всех акционеров, советом директоров принято решение об увеличении суммы выплаты до минимально возможного для привилегированных акций уровня» — прокомментировал генеральный директор МГКЛ Алексей Лазутин. Это следует из сообщения компании (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).
МГКЛ провела в декабре 2023 года IPO на Мосбирже по цене ₽2,5 за акцию, то есть по нижней границе ценового диапазона. Первоначально ценовой диапазон был установлен в коридоре ₽3,1−3,5 за акцию, но позднее он был понижен до ₽2,5−2,55 По итогам IPO компания привлекла ₽303,36 млн, разместив 121,35 млн акций. Рыночная капитализация на момент начала торгов составляла ₽3,17 млрд. С тех пор котировки выросли примерно на 22%.
«Мосгорломбард» — одна из старейших в России и крупнейших в Москве розничная сеть ломбардов. В Москве и Московской области у нее насчитывается 109 отделений. Согласно оценкам компании, число ее клиентов в Москве превышает 100 тыс. человек.