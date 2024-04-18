Акции «Мосгорломбарда» снизились после рекомендации дивидендов

МГКЛ провела в декабре 2023 года IPO на Мосбирже по цене ₽2,5 за акцию, то есть по нижней границе ценового диапазона. Первоначально ценовой диапазон был установлен в коридоре ₽3,1−3,5 за акцию, но позднее он был понижен до ₽2,5−2,55 По итогам IPO компания привлекла ₽303,36 млн, разместив 121,35 млн акций. Рыночная капитализация на момент начала торгов составляла ₽3,17 млрд. С тех пор котировки выросли примерно на 22%.