В России вырос спрос на низкоквалифицированных специалистов

«Среди отраслей, где чаще всего требуются специалисты, промышленность указало 54,7% опрошенных, сельское хозяйство — 47,2%, замыкает тройку строительный сектор — 38,3%. Также, среди востребованных профессий — водители высокого класса, технологи, мастера, швеи, реставраторы и производственный персонал, монтажники, токари, слесари-сборщики», — пояснил «Известиям» руководитель института Артур Гафаров.
По его словам, рост уровня промышленного производства усилил дефицит высококвалифицированных рабочих, объемы подготовки которых сократились вдвое с 2010 по 2022 год.
«При этом проблема сегодня носит не только количественный, но и качественный характер — зачастую компаниям нужны одни специалисты, а работу ищут другие», — уточнил эксперт.
Он также отметил, что в России ускоренными темпами будет расти спрос на технических специалистов низкой и средней квалификации.
«В коридоре ближайших пяти лет для ключевых направлений нашего производственного сектора потребуется еще порядка миллиона сотрудников. На фоне усиливающейся конкуренции за людей среди работодателей будут расти и зарплаты», — сказал Гафаров.
При этом спрос на высококвалифицированных специалистов — IT-специалистов, инженеров — составляет 27,5%, а на управленческие кадры — топ-менеджмент — 2,5%.
Ранее, 11 апреля, директор hh.ru по работе со стратегическими клиентами Никита Бугров рассказал «Известиям», что потребность в кадрах для рынка труда в России составляет 1,9 млн человек. Он также отметил, что в феврале 2024 года безработица в стране достигла исторического минимума в 2,8%. При этом трудоспособное население РФ составляет около 75 млн человек.