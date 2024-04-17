В России вырос спрос на низкоквалифицированных специалистов

Ранее, 11 апреля, директор hh.ru по работе со стратегическими клиентами Никита Бугров рассказал «Известиям», что потребность в кадрах для рынка труда в России составляет 1,9 млн человек. Он также отметил, что в феврале 2024 года безработица в стране достигла исторического минимума в 2,8%. При этом трудоспособное население РФ составляет около 75 млн человек.