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В «Роснано» пообещали выполнить все обязательства по своим облигациям

«Роснано» выполнит все свои обязательства по облигациям, в том числе за счет собственных средств, заявил ТАСС представитель компании.

Источник: Агентство «Москва»

«Роснано» выполнит все свои обязательства по облигациям, в том числе за счет собственных средств, заявил ТАСС представитель компании.

Речь идет о биржевых бондах компании без госгарантии на 1,68 млрд рублей с погашением в ноябре 2025 года и классических с госгарантией на 13,4 млрд рублей и погашением в марте 2028-го.

По итогам 2023-го задолженность «Роснано» составила 69 млрд рублей. За последний год компания погасила 8 млрд рублей тела долга, помимо 10 млрд рублей процентов. В прошлом месяце корпорация выплатила последний купон и погасила облигации на 5,4 млрд рублей.

До этого стало известно о планах «Роснано» подать заявление на банкротство «Пластик Лоджик», реализовывавшей проект по производству гибких планшетов. Фирма оказалась убыточной.