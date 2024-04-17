В ЦБ заявили, что доля безналичных платежей может дойти до 90% на горизонте трех-пяти лет

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Банк России рассчитывает, что на горизонте трех-пяти лет доля безналичных операций дойдет до 90%. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на конференции Data Fusion 2024.
«Мы за 10 лет внедрения разных платежных технологий с цифры 25% безналичных операций в 2014 году по конец прошлого года имеем 83%. Наш прогноз, что на горизонте трех-пяти лет подойдем к цифре 90%», — сказала Скоробогатова.
В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2023 года превысила 83,4%, что на 5,3 процентного пункта (п. п.) выше, чем в 2022 году.