В ЦБ заявили, что доля безналичных платежей может дойти до 90% на горизонте трех-пяти лет

«Мы за 10 лет внедрения разных платежных технологий с цифры 25% безналичных операций в 2014 году по конец прошлого года имеем 83%. Наш прогноз, что на горизонте трех-пяти лет подойдем к цифре 90%», — сказала Скоробогатова.