США не продлят ослабление санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы

Кроме того, продолжил представитель американской власти, теперь «компании должны подавать отдельные заявки на получение специальных лицензий, связанных с деятельностью в нефтегазовом секторе Венесуэлы, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке с учетом интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов». При этом чиновник не смог дать информацию об объеме сделок с нефтегазовым сектором Венесуэлы, которые разрешала генлицензия 44. «У нас нет данных о том, какой именно бизнес велся в рамках генеральной лицензии, нет требований к отчетности, поэтому у нас нет точных цифр», — добавил он.