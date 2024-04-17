США не продлят ослабление санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов приняла решение не продлевать сроки генеральной лицензии, ослабляющей санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы. Об этом сообщил представитель американской исполнительной власти высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном этому решению властей.
По его словам, сроки соответствующей «генлицензии 44 не будут продлены», она будет заменена. «Вместо нее мы опубликуем генеральную лицензию 44A, которая вводит 45-дневный период для сворачивания операций, связанных с деятельностью нефтегазового сектора в Венесуэле», — отметил чиновник. После завершения этого периода, если генлицензия 44A не будет продлена, санкции вступят в полную силу.
Причины решения
По версии вашингтонской администрации, правительство президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро якобы не выполняло некоторые свои обязательства в рамках соглашения, заключенного на Барбадосе в октябре 2023 года с Унитарной платформой Венесуэлы, объединяющей радикальную оппозицию.
«На протяжении последних нескольких месяцев и недель мы провели тщательный анализ. И мы пришли к выводу, что, хотя венесуэльские власти выполнили ряд ключевых обязательств, они не справились с этим в нескольких областях», — утверждал чиновник. В пример представитель администрации США привел приписываемые Каракасу «дисквалификацию кандидатов и партий», а также «притеснения и репрессии против оппозиционеров и представителей гражданского общества».
Суть решения
Как пояснил ведущий брифинга, решение Вашингтона «означает, что любая деятельность, которая ранее была разрешена генлицензией 44 в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы, должна быть свернута к 31 мая». «Любая новая деятельность, на которую ранее распространялась генлицензия 44, больше не будет разрешена», — подчеркнул он. По словам чиновника, бизнесу «предоставляется окно в 45 дней для сворачивания своей деятельности в установленном порядке, чтобы не вызывать нежелательных побочных эффектов».
Кроме того, продолжил представитель американской власти, теперь «компании должны подавать отдельные заявки на получение специальных лицензий, связанных с деятельностью в нефтегазовом секторе Венесуэлы, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке с учетом интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов». При этом чиновник не смог дать информацию об объеме сделок с нефтегазовым сектором Венесуэлы, которые разрешала генлицензия 44. «У нас нет данных о том, какой именно бизнес велся в рамках генеральной лицензии, нет требований к отчетности, поэтому у нас нет точных цифр», — добавил он.
Кроме того, генлицензия 44A не влияет на другие генлицензии Минфина США по Венесуэле, в том числе и на выданную американской нефтегазовой компании Chevron. Ей было позволено возобновить производство нефтепродуктов на своих совместных предприятиях в республике, при этом экспорт нефтепродуктов был разрешен только в США.
После январского постановления Верховного суда Венесуэлы об утверждении решения лишить политических прав Марию Корину Мачадо, победившую на праймериз крайне правой оппозиции, США обвинили венесуэльские власти в нарушении Барбадосского соглашения. Белый дом неоднократно заявлял, что в случае невыполнения договоренностей с 18 апреля восстановит несколько экономических санкций против Венесуэлы в нефтегазовом и золотодобывающем секторах.
США и их союзники в одностороннем порядке ввели в отношении Венесуэлы более 900 различных рестрикций. Наибольший ущерб экономике республики нанесли санкции 2019 года в отношении государственной нефтяной компании PDVSA. По некоторым данным, из-за американских санкций против нефтегазовой промышленности Венесуэла потеряла более $232 млрд, порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заморожены в западных банка.