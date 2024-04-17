Системный блок: еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ

Проблемы с расчетами начались еще в конце декабря 2023-го. Это обусловлено вступлением в силу 12-го пакета мер против нашей страны — тогда банки КНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживают в США. С января несколько кредитных организаций уже перестали принимать и транзакции в юанях из РФ. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно).