Рубль в прыжке. Что будет дальше

Рублю удается сохранять стабильность благодаря указу президента, по которому экспортеры до 30 апреля должны зачислять на счета в российские банки не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки.
Именно продажа валютной выручки, хоть об этом и не принято говорить, помогает правительству поддерживать стабильный курс рубля, что, в свою очередь, позволяет сдержать инфляцию, сбалансировать интересы экспортеров, импортеров, бизнеса и россиян.
Но что будет дальше? Разберем три варианта, начиная с наиболее вероятного.
1. Базовый.
Скорее всего, указ продлят, но параметры зачисления и продажи выручки могут быть смягчены. А экспортерам только дай волю, они будут продавать меньшие объемы валюты, чем сейчас.
То есть в этом сценарии мы ожидаем постепенного ослабления рубля. Уже в этом квартале MP прогнозирует средний курс отечественной валюты на уровне ₽96 за доллар, ₽102 за евро и ₽13,2 за юань. В четвертом же квартале нужно готовиться, что за доллар будут давать ₽102, за евро — ₽111, за юань — ₽13,9.
2. Оптимистичный.
Указ об обязательной продаже валютной выручки продлевают до конца года на прежних условиях — не давая поблажек экспортерам.
И рубль будет более стабильным и крепким. Во втором квартале курс будет ₽95 за доллар, ₽101 за евро и ₽13,1 за юань. К концу года — ₽99 за доллар, ₽106 за евро и ₽13,5 за юань.
3. Негативный.
Указ не продлевают. Это маловероятно, поскольку властям нет смысла отказываться от такого удобного инструмента.
Само собой, спрос на отечественную валюту на рынке упадет, и крайне трудно прогнозировать, до каких значений может ослабнуть рубль. Очевидно, он будет ниже, чем в нашем базовом сценарии.
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