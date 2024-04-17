Рубль в прыжке. Что будет дальше

То есть в этом сценарии мы ожидаем постепенного ослабления рубля. Уже в этом квартале MP прогнозирует средний курс отечественной валюты на уровне ₽96 за доллар, ₽102 за евро и ₽13,2 за юань. В четвертом же квартале нужно готовиться, что за доллар будут давать ₽102, за евро — ₽111, за юань — ₽13,9.