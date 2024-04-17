Розница попросила вернуть право продажи «бракованных» молочных продуктов

При этом в ЦРПТ отмечают, что если на первом этапе количество таких товаров, по данным АКОРТ, и могло составлять до 2%, то сейчас, согласно информации системы, их в среднем не более 0,3%. Этот показатель рассчитан на основании данных, которые участники рынка подавали в течение срока действия меры, и этот объем сопоставим со стандартными показателями производственного брака упаковки по любым причинам на производстве и при транспортировке, поясняют в ЦРПТ. То есть порог в 2% дисциплинировал рынок с точки зрения внедрения маркировки и способствовал тому, чтобы продукции с нарушениями было минимальное количество. Но сейчас любой, даже минимально допустимый порог не мотивирует на дальнейшее снижение количества такой продукции, настаивают в ЦРПТ.