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«РИА Новости»: с бывших топ-менеджеров «Открытия» взыскано 107 млрд руб

Арбитражный суд Москвы взыскал больше 107 млрд руб. солидарно с компании «Открытие Холдинг» (бывший основной акционер банка «Открытие») и двух бывших топ-менеджеров банка Евгения Данкевича и Михаила Назарычева. Об этом сообщил источник «РИА Новости». Заседание проходило в закрытом режиме.

Источник: Агентство «Москва»

С ответчиков взыскали убытки при первой санации банка «Траст», которую банк «Открытие» проводил в 2014—2017 годах. Данкевич тогда являлся председателем правления «Открытия», Назарычев — замгендиректора «Открытие Холдинга».

Еще одним ответчиком стал бывший член правления «Открытия» Геннадий Жужлев. Он отвечал за корпоративный блок. По информации «РИА Новости», суд удовлетворил требования к нему в меньшем размере.

В марте Арбитражный суд Москвы взыскал более 7,3 млрд руб. убытков солидарно с бывших бенефициаров «Открытие Холдинга» Вадима Беляева, Александра Бухарина, Александра Несиса и его компании «Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд». Убытки были причинены по договору займа, заключенного в 2015 году.