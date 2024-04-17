«РИА Новости»: с бывших топ-менеджеров «Открытия» взыскано 107 млрд руб

В марте Арбитражный суд Москвы взыскал более 7,3 млрд руб. убытков солидарно с бывших бенефициаров «Открытие Холдинга» Вадима Беляева, Александра Бухарина, Александра Несиса и его компании «Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд». Убытки были причинены по договору займа, заключенного в 2015 году.