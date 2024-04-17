Ресторатор из Москвы обратился в суд из-за товарных знаков Starbucks

Американская компания Starbucks приостановила работу всех заведений в России в марте 2022 года, а спустя два месяца объявила о решении уйти с рынка. Сеть кофеен приобрели Пинский, Тимур Юнусов (рэпер Тимати) и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005—2013 годах). Сделку закрыли к концу июля, по словам Пинского, активы Starbucks продали за 500 млн руб. В августе открылось первое заведение сети под новым названием Stars Coffee. Планировалось, что всего в сеть войдет 130 заведений — 90 в Москве, 15 в Санкт-Петербурге и еще столько же в регионах.