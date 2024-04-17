Рекордная доля россиян оказалась не готова снизить зарплатные ожидания

По данным сервиса Авито Работа, зарплатные ожидания на 2024 год выросли у 83% россиян. Почти четверть (21%) ждут прибавку в размере 11−25% от текущей зарплаты. По оценке «СберАналитики» и «Работы.ру», в среднем желаемая зарплата у россиян составляет 123,5 тыс. руб. в месяц. При этом опрос SuperJob показал, что 25% россиян не решаются потребовать прибавку к зарплате, поскольку считают такую просьбу бесполезной.