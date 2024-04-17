Red Wings сменит название на русское

В Red Wings сообщали об увеличении частоты полетов как по существующим маршрутам, так и за счет новых рейсов в апреле и мае. «Это обусловлено ростом спроса как на внутренние, так и на международные пассажирские перевозки», — отмечал представитель перевозчика. В частности, будут ежедневно выполняться рейсы по популярным у российских туристов направлениям: в Тбилиси из Жуковского и Сочи, а также из Москвы в Батуми. С апреля увеличиваются до трех рейсов в неделю перелеты между Екатеринбургом и Ижевском, Ижевском и Минводами. В мае вырастет число рейсов из городов ХМАО — Сургута и Нижневартовска — в Екатеринбург и обратно. В июне планируется увеличить количество рейсов из Нижнего Новгорода в Стамбул.