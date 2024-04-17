Продажи жилья в Дубае выросли на фоне притока сверхбогатых

В 2023 году в Дубае был продан 431 дом стоимостью не менее $10 млн. Для сравнения, в Лондоне было продано 240 объектов недвижимости из этой ценовой категории, в Нью-Йорке и Гонконге — 211 и 163 соответственно. В городе недвижимость относительно доступна по сравнению с другими мегаполисами: как пишет Bloomberg, за $1 млн в Дубае можно купить жилье площадью 980 квадратных футов (91 кв.м), в Нью-Йорке — 366 квадратных футов (34 кв. м).