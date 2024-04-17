Проблемы в расчетах с Китаем сокращают грузопотоки

«Товар есть, спрос есть, а деньги не ходят, — поясняет она.— Все, что могли отправить в кредит, под честное слово и так далее, уже вывезли. Но в большей степени все — и импортеры, и логисты — зависли в ожидании, когда же сложности закончатся. Сейчас в первую очередь спрос на финансовые услуги, на рабочие способы денежных переводов, и только потом — на логистику». На прошлой неделе российские производители электроники рассказывали «Ъ», что оплата компонентов для нее полностью остановилась с 10 апреля (см. «Ъ» от 12 апреля).