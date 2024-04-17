Поводов вздохнуть свободно нет: ставки ФРС снова вырастут

В UBS Group видят растущую вероятность недостижения установленного ФРС США целевого уровня инфляции. Это заставит регулятора поднять процентные ставки, что, в свою очередь, приведет к масштабной распродаже американских гособлигаций, предупредили аналитики.
Рынки серьезно минимизировали уровень ожиданий в части масштабов снижения процентных ставок в 2024 году, так как последние макроэкономические данные свидетельствуют об устойчивости американской экономики.
Согласно прогнозу аналитиков UBS Group Джонатана Пингла и Бхану Бавея, если экономика США сохранит устойчивость, а инфляция закрепится на уровне 2,5% либо выше, то возникает реальный риск, что регулятор начнет повышать процентные ставки к началу 2025 года, а к его середине они могут вырасти до 6,5%.
Пингл и Бавей отметили, что в настоящее время инвесторы испытывают раннюю стадию обеспокоенности слишком сильной динамикой американской экономики. Аналитики предупредили, что при реализации сценария с высокой инфляцией на долговом рынке произойдет новая распродажа гособлигаций США и расширение кредитных спредов. При этом рынок акций испытывает резкое сокращение мультипликаторов, добавили они.
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