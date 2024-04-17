Поводов вздохнуть свободно нет: ставки ФРС снова вырастут

Согласно прогнозу аналитиков UBS Group Джонатана Пингла и Бхану Бавея, если экономика США сохранит устойчивость, а инфляция закрепится на уровне 2,5% либо выше, то возникает реальный риск, что регулятор начнет повышать процентные ставки к началу 2025 года, а к его середине они могут вырасти до 6,5%.