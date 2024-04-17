Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз по рублю до 2026 года

Участники исследования, в частности, обновили прогноз по курсу рубля: согласно их ожиданиям, средний курс доллара в 2024 году составит 92,9 ₽, в 2025 году — 95,9 ₽, в 2026 году — 98 ₽ Опрос проводился
Вечером 17 апреля доллар на Московской бирже торгуется в районе 94,3 ₽ Еще в начале апреля он стоил 92−92,5 ₽ В апреле в пользу рубля выступают профицит текущего счета платежного баланса России, высокие нефтяные цены, указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров и сезонно пониженный спрос на валюту, но есть и сдерживающие факторы для укрепления, говорил «РБК Инвестициям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Это геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, мягкая бюджетная политика.
Прогноз по инфляции в консенсус-прогнозе ЦБ остался неизменным: 5,2% в 2024 году, 4,1% и 4% в 2025—2026 годах. В то же время аналитики ожидают от Центробанка немного более жесткой денежно-кредитной политики в будущем: ключевая ставка составит 14,9% (14,5% в мартовском прогнозе) в среднем за 2024 год, 10,4% в 2025 году (было 9,4%) и 8,1% (против 7,5%) в 2026 году. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что, в отличие от прошлых кризисов, нынешний этап ужесточения ДКП приведет к более долгому удержанию ставок на высоких уровнях. Сейчас ставка составляет 16%.
В то же время улучшен прогноз по росту ВВП. В 2024 году он составит 2,1% вместо ранее ожидавшихся 1,8%, в 2025 году — 1,7%, в 2026 году — 16% (ранее ожидалось по 1,5%), следует из консенсус-прогноза ЦБ.