Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз по рублю до 2026 года

Прогноз по инфляции в консенсус-прогнозе ЦБ остался неизменным: 5,2% в 2024 году, 4,1% и 4% в 2025—2026 годах. В то же время аналитики ожидают от Центробанка немного более жесткой денежно-кредитной политики в будущем: ключевая ставка составит 14,9% (14,5% в мартовском прогнозе) в среднем за 2024 год, 10,4% в 2025 году (было 9,4%) и 8,1% (против 7,5%) в 2026 году. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что, в отличие от прошлых кризисов, нынешний этап ужесточения ДКП приведет к более долгому удержанию ставок на высоких уровнях. Сейчас ставка составляет 16%.