Одно из крупнейших месторождений золота Якутии рискует не окупиться

Кючус — второе по величине золоторудное месторождение в Якутии по запасам, которые оцениваются в 175 т, после Нежданинского (запасы 632 т). Проект развивает компания «Белое золото» — в октябре 2021-го она выиграла аукцион на разработку месторождения. На него также тогда претендовали структуры «Росатома», Polymetal, Highland Gold Владислава Свиблова, «Сунский карьер» Ивана Кулакова, РМК Игоря Алтушкина и другие. Финальная стоимость лицензии составила 7,735 млрд руб. при стартовой 2,2 млрд руб. «Белое золото» участвовало в аукционе как совместное предприятие — холдинга «Селигдар» и «дочки» «Ростеха» (33,3% компании контролировало ООО «РТ-Развитие бизнеса»). Но в 2022 году структура госкорпорации вышла из проекта: сейчас 100% «Белого золота» принадлежит ООО «Управление золотыми активами», доли которого распределены между ПАО «Селигдар» (51%) и Дмитрием Доевым (49%), экс-главой «Газпром центрремонт».