Минцифры разрабатывает законопроект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам

«В ответ на мое обращение в Минцифры о введении лимитов на продажу сим-карт для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, мне пришел ответ, что министерство готовит законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства. В нем также говорится, что вопрос ограничения количества абонентских номеров для граждан России, юрлиц и индивидуальных предпринимателей планируется проработать в дальнейшем», — сказал Шейкин.
Как говорится в ответе на запрос сенатора, подписанном заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрием Угнивенко (документ имеется в распоряжении ТАСС), Минцифры совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разрабатывает проект федерального закона, «которым планируется внести изменения в действующее законодательство РФ, направленные на введение ряда ограничений для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также предусматривается введение для них ограничения количества абонентских номеров».
Речь идет в том числе о поправках в законы «О связи», «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». «Вопрос распространения ограничения количества абонентских номеров на граждан РФ, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей планируется проработать в дальнейшем», — отмечается в документе.
Ранее Шейкин направил официальное обращение директору департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрию Туру, в котором предложил с целью борьбы с телефонным мошенничеством ограничить количество сим-карт, которое могут получить пользователи.
В частности, он считает целесообразным установить для одного физического лица — резидента России лимит на предоставление сим-карт в количестве не более 50 штук, для одного физического лица — нерезидента России — в количестве не более 10 штук, для юридических лиц — в количестве не более 1 штуки на одного сотрудника, «с возможностью приобретения дополнительных сим-карт для устройств (банковские терминалы, модемы и пр.) в зависимости от типа организации».