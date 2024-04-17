Минцифры разрабатывает законопроект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам

«В ответ на мое обращение в Минцифры о введении лимитов на продажу сим-карт для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, мне пришел ответ, что министерство готовит законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства. В нем также говорится, что вопрос ограничения количества абонентских номеров для граждан России, юрлиц и индивидуальных предпринимателей планируется проработать в дальнейшем», — сказал Шейкин.