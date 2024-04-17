Каким будет курс рубля 18 апреля

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 93−95. Рубль уже может нащупывать локальную поддержку от налогового периода — некоторые компании готовятся к фискальным платежам заранее, продавая дополнительные объемы валюты на рынке. В целом же конъюнктура для рубля сложная — глобальный доллар держится у максимумов года, интервенции ЦБ сокращены до символических уровней, бюджетные расходы остаются высокими. Тем не менее на стороне российской валюты по-прежнему жесткая ДКП и действие нормативов обязательной репатриации и продажи экспортной выручки. Если появится информация, что эти нормативы будут пролонгированы после апреля (а сомнений в этом мало), это снимет с рубля часть давления, и в начале мая доллар может оказаться ниже 93.