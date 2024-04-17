Каким будет курс рубля 18 апреля

Российский рынок акций в среду преимущественно снижался. Попытки рубля укрепляться, спад нефтяных котировок и признаки локальной перекупленности пока не позволяют индексу Мосбиржи подобраться к следующей круглой отметке 3500 п.
Внешние настроения несколько улучшились. Китайские индексы отскочили после резкого снижения накануне, в умеренном плюсе двигался Euro Stoxx 50. Потребительские цены в еврозоне в марте выросли на 2,4% г/г после роста на 2,6% в феврале, ИПЦ совпал с прогнозом аналитиков.
Сегодня позднее выйдет «Бежевая книга» ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах США. Завтра в Брюсселе продолжится саммит лидеров ЕС. На американском рынке выйдут мартовские данные по продажам на вторичном рынке жилья, в рамках сезона отчетностей квартальные финрезультаты представят Taiwan Semiconductor, Netflix, Blackstone.
ММК опубликует операционные результаты за I квартал 2024 года. В повестке завтрашнего совета директоров ТМК — тема дивидендов за 2023 год. Четверг — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение первой части дивидендов Группы Позитив за 2023 г.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 апреля — 3400−3500 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 93−95. Рубль уже может нащупывать локальную поддержку от налогового периода — некоторые компании готовятся к фискальным платежам заранее, продавая дополнительные объемы валюты на рынке. В целом же конъюнктура для рубля сложная — глобальный доллар держится у максимумов года, интервенции ЦБ сокращены до символических уровней, бюджетные расходы остаются высокими. Тем не менее на стороне российской валюты по-прежнему жесткая ДКП и действие нормативов обязательной репатриации и продажи экспортной выручки. Если появится информация, что эти нормативы будут пролонгированы после апреля (а сомнений в этом мало), это снимет с рубля часть давления, и в начале мая доллар может оказаться ниже 93.
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