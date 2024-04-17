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Каким будет курс рубля 17 апреля

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

Александр Бахтин
аналитик
Источник: Freepik

Российский рынок акций во вторник умеренно корректировался вниз. Фиксацию прибыли обусловили негативный внешний фон, ценовой откат в металлах и признаки технической перегретости по ряду бумаг после импульса роста. Ослабление рубля в этой ситуации лишь сдерживало спад индекса Мосбиржи.

Фондовые индексы КНР завершили день в глубоком минусе. Экономика Китая в 1 кв. 2024 года увеличилась на 5,3% г/г, что оказалось выше прогнозных 5%. Однако инвесторов встревожили другие статданные — китайская промышленность и розничные продажи в марте оказались значительно хуже ожиданий. Также на общие настроения давит смещение ожиданий по срокам снижения ставок ФРС на конец года.

В еврозоне в среду будет обнародована оценка ИПЦ за март. Кроме того, вечером по Москве выйдет «Бежевая книга» ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах США. Завтра же стартует саммит лидеров ЕС. В США в рамках сезона отчетностей квартальные финрезультаты в середине недели представят Abbot Labs, BHP Group Ltd. Акционеры ЛСР на всеобщем собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 апреля — 3400−3500 п.

Доллар во вторник впервые за последние полгода превысил 94 рубля. Российская валюту проходит через сочетание неблагоприятных факторов — в апреле резко сократились чистые продажи валюты на рынке Центробанком, одновременно сильно укрепился доллар на мировом рынке (DXY на максимумах года у 106 п.), бюджетные расходы остаются повышенными, а геополитика — сложной.

Кроме того, рубль может страдать от спекулятивно настроенных участников рынка, делающих ставку на отмену нормативов обязательной репатриации валюты для экспортеров с конца апреля, что на самом деле является маловероятным сценарием при текущей конъюнктуре.

Поддержку рублю могут оказать жесткая ДКП, высокие цены на нефть, установившиеся с марта, и начало подготовки компаний к налоговому периоду. Краткосрочно пара доллар-рубль может двигаться в пределах 93−95.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».