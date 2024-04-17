Каким будет курс рубля 17 апреля

Фондовые индексы КНР завершили день в глубоком минусе. Экономика Китая в 1 кв. 2024 года увеличилась на 5,3% г/г, что оказалось выше прогнозных 5%. Однако инвесторов встревожили другие статданные — китайская промышленность и розничные продажи в марте оказались значительно хуже ожиданий. Также на общие настроения давит смещение ожиданий по срокам снижения ставок ФРС на конец года.