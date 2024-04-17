Каким будет курс рубля 17 апреля

Российский рынок акций во вторник умеренно корректировался вниз. Фиксацию прибыли обусловили негативный внешний фон, ценовой откат в металлах и признаки технической перегретости по ряду бумаг после импульса роста. Ослабление рубля в этой ситуации лишь сдерживало спад индекса Мосбиржи.
Фондовые индексы КНР завершили день в глубоком минусе. Экономика Китая в 1 кв. 2024 года увеличилась на 5,3% г/г, что оказалось выше прогнозных 5%. Однако инвесторов встревожили другие статданные — китайская промышленность и розничные продажи в марте оказались значительно хуже ожиданий. Также на общие настроения давит смещение ожиданий по срокам снижения ставок ФРС на конец года.
В еврозоне в среду будет обнародована оценка ИПЦ за март. Кроме того, вечером по Москве выйдет «Бежевая книга» ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах США. Завтра же стартует саммит лидеров ЕС. В США в рамках сезона отчетностей квартальные финрезультаты в середине недели представят Abbot Labs, BHP Group Ltd. Акционеры ЛСР на всеобщем собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов.
Доллар во вторник впервые за последние полгода превысил 94 рубля. Российская валюту проходит через сочетание неблагоприятных факторов — в апреле резко сократились чистые продажи валюты на рынке Центробанком, одновременно сильно укрепился доллар на мировом рынке (DXY на максимумах года у 106 п.), бюджетные расходы остаются повышенными, а геополитика — сложной.
Кроме того, рубль может страдать от спекулятивно настроенных участников рынка, делающих ставку на отмену нормативов обязательной репатриации валюты для экспортеров с конца апреля, что на самом деле является маловероятным сценарием при текущей конъюнктуре.
Поддержку рублю могут оказать жесткая ДКП, высокие цены на нефть, установившиеся с марта, и начало подготовки компаний к налоговому периоду. Краткосрочно пара доллар-рубль может двигаться в пределах 93−95.
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