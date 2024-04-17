Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 7,8%

Инфляция в России с 9 по 15 апреля замедлилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 0,12%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция за отчетную неделю ускорилась до 7,8%. Потребительские цены выросли с начала месяца на 0,29%, а с начала года — на 2,25%. За отчетный период снизились цены на плодоовощную продукцию (огурцы, лук и помидоры), вермишель и мясо кур и свинину, следует из данных Росстата.