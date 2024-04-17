Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 7,8%

По данным Росстата, с 9 по 15 апреля выросли цены на маргарин, он подорожал на 0,5%. На 0,4% подорожали баранина, сливочное масло, стерилизованное молоко, ржаной хлеб и сахар-песок. Цены на говядину и пшено выросли на 0,3%. На 6,9% выросли цены на столовую свеклу.
Среди медикаментов больше всего подорожали корвалол, метамизол натрия, нимесулид и эргоферон — 0,4%. Левомеколь подешевел на 0,9%. Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 3,9%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,3% и 0,2% соответственно. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе рост цен отсутствовал, уточнили в Минэкономразвития.
Накануне, 16 апреля, Центробанк опубликовал бюллетень «О чем говорят тренды». Согласно ему, экономика России продолжила уверенно расти в первом квартале 2024 года. Инфляционное давление постепенно снижается, хотя показатели устойчивой инфляции все еще остаются на повышенных уровнях.
Темпы инфляции в России в марте, согласно данным ЦБ, замедлились до 0,39% против 0,68% за февраль. В годовом выражении инфляция при этом увеличилась до 7,72% после февральских 7,69%.