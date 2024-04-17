Эксперты усомнились в наличии в России «армии» из миллионов дропперов

«Вообще невозможно этих людей точно подсчитать. Это правонарушения, которые не всегда очевидны, не всегда их можно отследить. Не знаю, какая инстанция, какая организация могла бы собрать всю информацию обо всех операциях и людях, которые этим занимаются», — отметил специалист.