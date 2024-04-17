Эксперты объяснили, выгодно ли переходить с доллара на юань

«Мы видим, что юань — стабильная валюта. Я бы даже сказал, что превосходит общепринятые валюты, которые используются для накоплений. И это повышает интерес к юаню как к средству сбережения. Помимо прочего, это одна из общепринятых резервных валют, и, я думаю, в дальнейшем интерес к ней будет только расти», — отметил Твердохлеб.