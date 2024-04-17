Эксперт спрогнозировала рост цен на жилье в новостройках Москвы

«Риторика уже достаточно жесткая. ЦБ РФ, кстати, давно косвенно управляет продажами на первичном рынке через “правила ипотечной игры”. Застройщики будут бороться за свои рынки сбыта и, вероятнее всего, продемонстрируют изобретательность в сфере финансирования покупки строящихся квартир. Игра в противоборство, к сожалению, не способна принести мир и равновесие экономической системе. Нас ждет либо усиление позиций Минстроя в этой борьбе, либо может проявиться третья регулирующая сила, если противоречия не удастся разрешить путем переговоров», — подчеркнула эксперт.