Эксперт спрогнозировала рост цен на жилье в новостройках Москвы

Об этом говорится в исследовании доцента базовой кафедры «Управление проектами и программами Capital Group» в РЭУ им. Г. В. Плеханова Нины Олейниковой, с которым ознакомились «Известия» 17 апреля. Эксперт прогнозирует увеличение стоимости недвижимости в «старой» Москве до 5%, в Новой Москве подорожание может составить до 7%.
«Очередное завершение льготной ипотеки в июле 2024 года будет способствовать повышению покупательской активности в сегментах стандарт-, комфорт- и бизнес-классов», — добавила доцент.
Она отметила, что в конце I квартала на рынке первичной недвижимости средняя цена 1 кв. м в «старой» Москве достигла 514 тыс. рублей (за квартал увеличилась на 3%, за год — на 13%). В Новой Москве стоимость 1 кв. м квартиры составила 247 тыс. рублей (за квартал выросла на 1%, за год — на 4%).
«Динамика цен на присоединенных территориях ниже, чем в “старой” Москве. Основная причина — рост конкуренции в локации и увеличение объемов предложения. Так, за прошедший год рынок Новой Москвы вырос почти на треть до 23 тыс. квартир в экспозиции. В 2021—2022 годах динамика роста цен в Новой Москве была выше, чем в “старой” за счет низкой базы», — объяснила Олейникова.
По ее словам, вторая половина года будет нелегкой для рынков в части спада продаж и возможного обострения конфликта инвестиционно-девелоперского бизнеса: противостояния банков и застройщиков.
«Риторика уже достаточно жесткая. ЦБ РФ, кстати, давно косвенно управляет продажами на первичном рынке через “правила ипотечной игры”. Застройщики будут бороться за свои рынки сбыта и, вероятнее всего, продемонстрируют изобретательность в сфере финансирования покупки строящихся квартир. Игра в противоборство, к сожалению, не способна принести мир и равновесие экономической системе. Нас ждет либо усиление позиций Минстроя в этой борьбе, либо может проявиться третья регулирующая сила, если противоречия не удастся разрешить путем переговоров», — подчеркнула эксперт.
Ранее, 19 марта, сообщалось, что в столице жилье на начальном этапе строительства стоит в среднем на 15,9% дешевле готовых вариантов. Как следует из данных компании «Метриум», в проектах на котловане цена 1 кв. м в среднем составляет 449,1 тыс. рублей, а 1 кв. м готовой недвижимости стоит 534,1 тыс. рублей.