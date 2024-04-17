Экономист раскрыл подоплеку ажиотажной скупки долларов во всем мире

Дестабилизация на Ближнем Востоке также подталкивает покупки, ведь доллар отчасти является защитным активом. Инвесторы ставят на его дальнейшее укрепление и могут попытаться на этом заработать. Однако обычным гражданам лучше не ввязываться в рискованные валютные игры, лучше диверсифицировать сбережения, советует Кокорева.