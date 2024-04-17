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Экономист раскрыл подоплеку ажиотажной скупки долларов во всем мире

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Инвесторы всего мира скупают доллар на фоне отдаления перспективы снижения процентных ставок в США и совокупности других факторов, рассказала в интервью агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.

Источник: Freepik

Она напомнила, что прежде рынок ждал начала цикла сокращения ставок летом. «Однако после публикации данных по инфляции стало ясно, что она ускорилась, и это отражается на риторике Федрезерва в худшую сторону», — сказала она.

Инвесторов пугают данные по американской статистике, свидетельствующие о сохранении высоких темпов инфляции. Рынок избавился от иллюзий и сдвинул ожидания снижения ставок на конец года. Но пока ставки высокие, доллар останется сильным, и это ожидание укрепляет его к другим валютам.

Дестабилизация на Ближнем Востоке также подталкивает покупки, ведь доллар отчасти является защитным активом. Инвесторы ставят на его дальнейшее укрепление и могут попытаться на этом заработать. Однако обычным гражданам лучше не ввязываться в рискованные валютные игры, лучше диверсифицировать сбережения, советует Кокорева.