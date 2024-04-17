ЦБ спрогнозировал рост оплаты безналичных платежей до 90%

Аналитики Frank RG также отметили рост объема транзсакций — с 61 трлн руб. в 2017 году он вырос до 190 трлн руб. в 2023 году. Компания прогнозирует, что в 2028 году сумма может увеличиться до 458 трлн руб. В нее входят переводы и платежи по картам, в том числе в онлайн-каналах, снятие наличных с карт, платежи с помощью QR-кодов, а также переводы через Систему быстрых платежей (СБП).