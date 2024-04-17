ЦБ: инфляционные ожидания россиян в апреле продолжили снижаться

Также согласно оперативной справке по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», подготовленной по заказу ЦБ, годовая наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, в апреле составила 13,1%, практически не изменившись. Наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений, также уменьшилась — с 16,7% годовых в марте до 15,7% в апреле.