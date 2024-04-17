Бывших топ-менеджеров банка РСКБ отправили в колонию за хищение ₽1,5 млрд

Кроме нее по делу в качестве обвиняемых проходили Татьяна Никитина, Екатерина Баранова, Лилия Миронова и Галина Лихачева. Все они занимали в банке руководящие должности, говорится в сообщении прокуратуры. Баранова и Никитина получили по шесть лет лишения свободы, а Миронова и Лихачева — по пять лет.