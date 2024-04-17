Bloomberg сообщил об уходе из Африки крупных транснациональных компаний

По данным агентства, в ЮАР производство прекратила Nestle, в Кении компания сократила масштаб присутствия. Фармацевтический концерн Bayer поручил доставку своих товаров местным компаниям в Кении и Нигерии и закрыл свое подразделение. В Кении также закроет фабрику занимающаяся производством кофе компания Neumann. Еще в 2023 году производители жидкости для мытья посуды Sunlight и мыла Lux покинули Нигерию.