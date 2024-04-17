Bloomberg объяснил, почему поставки из Китая в Россию начали сокращаться

По данным «Известий», платежи из России перестали принимать ICBC, China Construction Bank (CCB), Bank of China, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин пояснял, что, несмотря на дружбу России с Китаем, банки КНР не готовы идти на полную конфронтацию с западными странами. По его словам, рынок уже начал перестраиваться на проведение операций через третьи страны и платежных агентов. Так, например, из России деньги идут в рублях в дружественное государство. А затем от компании, не связанной с Россией, юани отправляются в Китай, пояснил эксперт.