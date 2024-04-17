Биржа предложила освободить торги газом от уплаты дополнительного НДПИ

Биржа прорабатывает и запасной вариант — донастройка программного обеспечения, заметил Трофименко. Это позволит «выделить два [биржевых] стакана (depth of market — фактические заявки на продажу и на покупку. — РБК) с двумя разными инструментами», но при этом все равно будет происходить размытие ликвидности. «И даст ли это тот эффект, который был? Наверняка с осторожностью поставщики будут подходить к продаже. Но мы попытаемся, как запасной вариант, продублировать все инструменты и сделать исключительную группу, куда входят электроэнергетики, и вторую группу для промышленных потребителей. У поставщиков появятся две цены, будем жестко следить, чтобы никто с одной группы не попал в льготную и не купил дешевый газ, а если купил, то как-то его наказывать. Но это уже ручные настройки, это не рынок», — считает Трофименко.