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Биржа предложила освободить торги газом от уплаты дополнительного НДПИ

СПбМТСБ предлагает освободить газ на бирже от уплаты дополнительного НДПИ, введенного для изъятия сверхдохода от индексации оптовых цен на газ. Это вернет ликвидность торгов, а из бюджета напрямую выпадет всего 2−3 млрд руб.

Источник: Reuters

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предлагает освободить газ, реализуемый на биржевых торгах, от уплаты дополнительного налога на добычу полезных ископаемых, сообщил управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии Сергей Трофименко.

«Прошлый год нам принес два регуляторных подарка — это введение новой категории регулируемых цен и положение НК (Налогового кодекса. — РБК) об особом порядке расчета дополнительного НДПИ для определенной категории покупателей газа, что значительно усложнило биржевую торговлю. Эти меры крайне негативно отразились на торгах», — рассказал Трофименко на «Национальном нефтегазовом форуме 2024».

Биржа «понимает фискальные задачи государства», однако «предложение отменить дополнительный НДПИ для биржевых продаж, хотя бы 10%, не представит серьезной угрозы для бюджета», считают в СПбМТСБ. Там оценивают, что выпадающие доходы бюджета в таком случае составят около 2−3 млрд руб., которые останутся у газовых компаний и могут вернуться косвенно государству через другие налоги. «Вместе с тем это создало бы экономический стимул для развития внутреннего рынка», — добавил Трофименко.

В конце 2023 года был принят закон, повышающий НДПИ на газ и газовый конденсат «Газпрома» и на газ независимых производителей. Его целью было изъятие дополнительных доходов, возникающих у компаний в результате опережающей индексации тарифов на газ для потребителей в 2024—2025 годах. Технически это осуществлено через коэффициент Ккг, введенный в 2023 году.

Новое законодательство дифференцировало коэффициент с 2024 года, фактически введя два новых: Ккг2023 (с 1 января 2024 года, относится только к газу, поставляемому промышленности) и Ккг2024 (с 1 августа 2024 года). Только коэффициент Ккг2024 учитывает поставки всем потребителям, включая население, ТЭС и ЖКХ.

О том, что корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога исходя из конечного потребителя, осложнила биржевую торговлю, в конце марта рассказал в интервью РБК президент СПбМТСБ Игорь Артемьев. Продажи на бирже осуществляются анонимно, поэтому компании не имеют возможности дифференцировать с этих объемов ставку налога, говорил он.

Трофименко объяснил, что корректировка НДПИ привела к росту цены газа на бирже, так что энергокомпаниям, которые приходили на площадку за дополнительными объемами, стало «бессмысленно» выходить на торги. В итоге торги газом, которые теряли объемы с 2018 года, «сегодня практически утратили ликвидность».

Чтобы исправить ситуацию, СПбМТСБ направила свое предложение по НДПИ в комитет по энергетике Госдумы и ожидает ответа. «Сейчас тяжело комментировать, потому что это позиция Минэнерго и, самое главное, Минфина, у которого уже сверстан план доходов, и от этого плана на 2−3 млрд [руб.] нужно уходить», — отметил он.

РБК направил запрос в Минэнерго и Минфин.

Биржа прорабатывает и запасной вариант — донастройка программного обеспечения, заметил Трофименко. Это позволит «выделить два [биржевых] стакана (depth of market — фактические заявки на продажу и на покупку. — РБК) с двумя разными инструментами», но при этом все равно будет происходить размытие ликвидности. «И даст ли это тот эффект, который был? Наверняка с осторожностью поставщики будут подходить к продаже. Но мы попытаемся, как запасной вариант, продублировать все инструменты и сделать исключительную группу, куда входят электроэнергетики, и вторую группу для промышленных потребителей. У поставщиков появятся две цены, будем жестко следить, чтобы никто с одной группы не попал в льготную и не купил дешевый газ, а если купил, то как-то его наказывать. Но это уже ручные настройки, это не рынок», — считает Трофименко.

Вернуть участников торгов на биржу может и регуляторный вариант, который установит нормативы продаж для газа. «И можно заставить покупателей ужесточить дисциплину в своем газопотреблении и балансировать недостающие объемы через биржевые торги, как это сделано во всем мире», — добавил он. Однако это тот вариант, при котором «всем будет больно», заметил Трофименко.