Бедные стали еще беднее: активы развивающихся рынков снизились до минимума

Активы развивающихся стран охвачены настроениями, которые можно охарактеризовать как уход от риска. Причиной тому является ситуация на денежных рынках, где ожидание снижения процентной ставки ФРС США перенесли с сентября на ноябрь. Разворот начался после выхода в понедельник данных по розничным продажам в США. Они показали, что американская экономика остается устойчивой, несмотря на достижение стоимостью заемных средств 23-летнего максимума. Кроме того, пятидневное ралли доллара оказало давление на валюты развивающихся стран.
Юань опустился до самого низкого уровня с ноября и это привело к распродажам по всему Азиатско-тихоокеанскому региону после проведения ЦБ Китая более слабого, чем ожидалось, фиксинга управляемой им валюты. Индонезийская рупия показала худший среди валют развивающихся стран результат. Она потеряла более двух процентов к доллару. Индийская рупия также снизилась до рекордно низкого уровня. Курс южноафриканского ранда показывает снижение третий день подряд.
Индекс MSCI Emerging Markets снизился на 1,7% до минимума с 17 января и сейчас торгуется на 1% ниже годового показателя. Валютный аналог данного индекса утратил 0,3% во вторник, а его его снижение за текущий год составило 1,8%.
Темпы снижения активов несколько замедлились после выхода в Китае данных по экономическому росту. Они показали, что в первом квартале в стране произошел более быстрый, чем ожидалось, рост экономики. При этом детали свидетельствуют, что ее восстановление, скорее всего, сходит на нет. Розничные продажи снизились в марте. Кроме того, не оправдал прогнозов объем промпроизводства.
Рисков китайской экономике добавляет введение Евросоюзом торговых ограничений. Идет расследование китайских субсидий на электромобили. Проверяют законность оказания Пекином поддержки ветропаркам в Европе. Также ЕС проверяет субсидирование производителей солнечных батарей и железнодорожных компаний. Кроме того, в ближайшее время будет инициировано расследование закупок Пекином медицинских приборов.
Старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеска отметила, что сильные данные по ВВП Китая могли не разжечь аппетит к китайским акциям, но при этом они усилили опасения, что рост экономики КНР подстегнет глобальную инфляцию и заставит ключевые центральные банки «дважды подумать о своих планах по снижению ставок».
Главный инвестиционный директор ABN Amro Investment Solutions Кристоф Буше полагает, что решения Народного банка Китая раньше действий ФРС окажут дополнительное давление на юань и будут способствовать оттоку инвестиций в США. По его словам, данные по китайской экономике «свидетельствуют о несбалансированном росте», что требует более активных действий со стороны регулятора.
При этом «миссия сильно усложняется», так как поворот ФРС США откладывается, заключил Буше.
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