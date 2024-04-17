Бедные стали еще беднее: активы развивающихся рынков снизились до минимума

Юань опустился до самого низкого уровня с ноября и это привело к распродажам по всему Азиатско-тихоокеанскому региону после проведения ЦБ Китая более слабого, чем ожидалось, фиксинга управляемой им валюты. Индонезийская рупия показала худший среди валют развивающихся стран результат. Она потеряла более двух процентов к доллару. Индийская рупия также снизилась до рекордно низкого уровня. Курс южноафриканского ранда показывает снижение третий день подряд.