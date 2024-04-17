«Алроса» проведет 23−25 апреля онлайн-аукцион редких розовых бриллиантов

В числе самых ценных лотов аукциона — 15 бриллиантов разных оттенков розового и пурпурного цветов, которые компания собирала в течение шести лет. На аукцион будут также выставлены исключительный 30-каратный круглый бриллиант с идеальным качеством огранки (3Ex — Triple Excellent), 12 особо крупных экземпляров весом от 10 до 15 карат, два из которых имеют фантазийный желтый цвет.