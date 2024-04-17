«Алроса» проведет 23−25 апреля онлайн-аукцион редких розовых бриллиантов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российская алмазодобывающая компания «Алроса»
В числе самых ценных лотов аукциона — 15 бриллиантов разных оттенков розового и пурпурного цветов, которые компания собирала в течение шести лет. На аукцион будут также выставлены исключительный 30-каратный круглый бриллиант с идеальным качеством огранки (3Ex — Triple Excellent), 12 особо крупных экземпляров весом от 10 до 15 карат, два из которых имеют фантазийный желтый цвет.
В числе самых ценных лотов — бесцветный бриллиант формы огранки «груша» весом 14,55 карата, цвета D и чистоты VVS2. 10 лотов представляют собой пары бриллиантов со схожими характеристиками.
«В общей сложности на торги будут выставлены 65 лотов редких бриллиантов регулярных и фантазийных цветов различных форм огранки из коллекции Alrosa Diamond Exclusive, обладающих высокими цветовыми и качественными характеристиками», — сообщает компания.