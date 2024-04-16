ВВП Израиля сократился на 21% в четвертом квартале 2023 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апреля. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт Израиля сократился в четвертом квартале 2023 года на 21% в годовом исчислении. Такие данные обнародовало Израильское статистическое бюро.
В его отчете отмечается, что на сокращение экономики страны в последние месяцы прошлого года «напрямую повлияло начало войны» вслед за атакой на Израиль вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
В статистическом бюро пояснили, что сокращение ВВП в первую очередь связано с масштабной мобилизацией резервистов, крупными расходами на предоставление жилья израильтянам, эвакуированным после начала боевых действий из приграничных с сектором Газа и Ливаном районов, нехваткой рабочих рук в строительном секторе и многих других сопутствующих факторов.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.
В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.