ВВП Израиля сократился на 21% в четвертом квартале 2023 года

В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.