Владелец чешской компании стал миллиардером на фоне поставок Т-72 Киеву

По данным CSG, в прошлом году ее выручка выросла до €1,73 млрд ($1,9 млрд), что больше чем в три раза превышает показатель 2021 года (€0,56 млрд). Стрнад, возглавивший компанию в 2018 году, рассказал, что у нее полный портфель заказов «на многие годы». Он выразил уверенность, что спрос на вооружение будет высоким еще долгое время, поскольку после окончания конфликта потребуются «годы», чтобы восстановить оборонные запасы, «не говоря уже о стремлении увеличить расходы на оборону и увеличить производство».