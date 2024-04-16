В СФ предложили определить четкие критерии для деофшоризации компаний

Процесс деофшоризации идет в России более 10 лет. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в декабре 2012 года отмечал, что необходимо создать систему по выводу российской экономики из офшоров. Эти меры позволят исключить бесконтрольность, непрозрачность, уклонение от уплаты налогов со стороны компаний и, как следствие, отток капитала из РФ. С 1 января 2015 года вступил в силу закон о деофшоризации российской экономики, согласно которому в российском законодательстве появились понятия «контролируемая иностранная компания» и «контролирующее лицо». Закон обязывает контролирующие лица сообщать о себе российским фискальным органам и платить налоги на прибыль в соответствии с законами РФ.